موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5 … والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5، التي توفرها وزارة الإسكان الإجتماعي لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء وحدات سكنية بأسعار عالية، وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني ليتمكن المواطنين التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في الطرح الجديد للإعلان رقم “18” لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

حيث تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وذلك حسب المكان والمساحة

ما هي شروط الحجز في شقق لكل المصريين

يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية من شقق لكل المصريين من قبل.

ألا يقل دخل المتقدم عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الطلب في المحافظة التابع لها .

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام، وألا يزد عن 51 عام.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

وقد أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن موعد طرح شقق لكل المصريين 5 وذلك في الربع الأول من عام 2024، وتحديداً سوف يكون في شهر مارس الجاري على أن تترواح مساحات الشقق مابين 75 متر إلى 90 متر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 5