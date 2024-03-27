دلوقتي لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 28 لشهر أبريل 2024 عبر وزارة الموارد البشرية

يرغب حاليا العديد من المواطنين السعوديين والسعوديات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة التعرف على الطرق الخاصة بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة رقم 28، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوفير خدمة الاطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وذلك حال ظهورها من الموقع الرسمي لها، حيث سنقوم خلال الفقرات التالية بتوضيح كيفية الاطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدفعة الجديدة القادمة برقم 28 داخل نطاق السعودية.

الآن رابط وطرق الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 28

للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدفعة الجديدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع الدعم والحماية. بعد تسجيل الدخول، اختر خيار “طلب الاستعلام” من القائمة الرئيسية. ستظهر لك نموذج طلب الاستعلام عن دراسة الأهلية. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية السعودية. بعد ذلك، اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة. ستظهر لك النتيجة النهائية بشكل سهل وواضح، تُبين ما إذا كنت مستحقًا للضمان الاجتماعي المطور في الدفعة 28 أم لا.

متى موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بالنسبة لموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرفه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وبالتالي، فإن موعد صرف الدفعة الجديدة (الدفعة رقم 28) سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2024م، حيث أنه لا يوجد أي تغيير في موعد الإيداع لهذا الشهر ولا توجد أي عطلة أو إجازة رسمية في ذلك الوقت بالمملكة العربية السعودية.