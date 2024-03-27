اسقبلها وتابع المسابقة.. تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024 على نايل سات العارضة مسابقة طائر السعيدة 6

بحث لن يتوقف منذ بداية شهر رمضان الكريم 1445 عن تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024 التي تعتبر من أهم وأفضل القنوات الفضائية، تعمل قناة السعيدة بدون توقف وبدون أي تقطيع أو تشويش، كما أن قناة السعيدة تختار أفضل محتوى لعرضه على الشاشة يليق بالجمهور المتابع

يتابع القناة كبير وصغير وتمتلك القناة أحدث التقنيات والإمكانيات وإشارتها قوية وتعمل على نايل سات وعرب سات مجاناً بدون أي تشفير، وتقدم القناة البرامج والأخبار والمسلسلات اليمنية الجديدة والحصرية، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024 على نيل سات وعرب سات.

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024

السعيدة اليمنية هي قناة عربية تم تأسيسها منذ سنوات طويلة تتمتع بشهرة واسعة وشعبية كبيرة للغاية يتابعها الملايين من الأشخاص من شتى الدول تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة ويمكنكم ضبط إشارتها على الجهاز ويأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11900.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

مواعيد عرض مسلسل طائر السعيدة

تقوم قناة السعيدة اليمنية بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية الهامة جداً بينها برامج اجتماعية وبرامج اقتصادية وبرامج دينية وبرامج ترفيهية وبرامج مسابقات على رأسهم برنامج طائر السعيدة الذي يعرض في شهر رمضان من كل عام، حيث تم انطلاق برنامج مسابقة طائر السعيدة الموسم السادس يوم الاثنين الموافق 11 من مارس 2024، حيث يعرض برنامج طائر السعيدة يومياً ولمدة 30 يوم على مدار الشهر الكريم ويذاع في تمام الساعة 10 مساءً والإعادة الأولى في الساعة 3 صباحاً وتقدمه الإعلامية مايا العبسي.

تردد قناة السعيدة على عرب سات