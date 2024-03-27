“فرحة كبيرة للمصريين” صرف منحة عيد الفطر 2024 …. تعرف على موعد الصرف والشروط

صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية عن صرف منحة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاع العام كمكافأة موسمية للعاملين والتي كالعادة يتم صرفها في عدد من المناسبات منها عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من الحكومة المصرية وتشجيع العاملين ودعمهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.

صرف منحة عيد الفطر 2024

وأعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر لصرف منحة عيد الفطر 2024 في العاملين والموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية، والتي لا تتعارض مع الضوابط والبنود التي أعلن عنها قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة العامة وغيرها من التشريعات.

وخلال الساعات الأخيرة من صباح اليوم بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 ، والتي يتم صرفها للموظفين والعاملين بالدولة في القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك والذي يوافق 10 أبريل 2024، وتخضع منحة عيد الفطر لقانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والتي يستحقها الموظفين والعاملين مقابل أداء عمل أو أعمال قام به الموظف أو قيام العاملين بعمل مميز أو ساعات إضافية وتحقيق إنجاز، مع عدم الربط بين هذه المكافأة وبين حلول المناسبات والأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، والتي سوف تكون بداية من 21 ابريل 2024 على أن يتم صرف الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتم استمرار صرف المرتبات حتى يوم 27 أبريل 2024.