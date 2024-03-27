“أحدث إصدار” تحديث موعد صدور جاتا 6 Grand Thif اللعبة المرتقبة + أهم تسريبات اللعبة

تحديث موعد صدور جاتا 6 Grand Thift Auto، الشركة المنتجة عن موعد إصدار محدث للعبة جاتا الإصدار السادس، والذي من المنتظر أن يكون في الربع الثاني من العام 2024، وبعد تسرب بعض المعلومات كشفت الشركة عن التحسينات التي سوف تطرأ على اللعبة ومنها شخصيتين جديدتين ذكر وأنثى، إلى جانب مهام متنوعة وتحسينات أخرى متعددة، كما تتطلع الشركة إلى تحقيق أرباح كبيرة إثر إطلاق هذا التحديث الجديد.

تحديث موعد صدور جاتا 6

تعد هذه اللعبة واحدة من أكثر الألعاب شعبية التي يقبل عليها العديد من عشاق الألعاب الإلكترونية، وتتميز بسهولة التحميل إذ أتاحت الشركة المنتجة إمكانية تنزيلها على مختلف الأنظمة كالحاسوب، الأندرويد والآيفون، وفيما يتعلق بخطوات التحميل فهي كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لـ Rockstar وقم باختيار خيار التحميل للعبة جاتا الإصدار السادس.

اختر النسخة الأحدث، يجب أيضًا مراعاة تحديد الإصدار المناسب للجهاز الذي سيتم تحميل البرنامج عليه.

يمكن تحميل اللعبة بدون أي تكاليف، حيث لا تطلب رسوم لعملية التحميل.

كان من المقرر صدور اللعبة مع بداية العام الحالي 2024 إلا أنه قد تم تأجيل الموعد إلى بداية 2025 وتقرر نزول نسخة تجريبية في الفترة القادمة.

تسريبات الإصدار الجديد من لعبة GTA 6

يسعى الكثير من عشاق لعبة GTA 6 للعثور على معلومات وتسريبات حول النسخة القادمة من اللعبة، وإليكم تفصيلاً تلك المعلومات المسربة، وهي كالتالي: