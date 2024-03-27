” وزارة المالية” تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024 بالزيادة ورابط الاستعلام mof. gov. iq

بدأ العد التنازلي عن موعد صرف رواتب المتعاقدين لشهر أبريل 2024، خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن الموعد الرسمي للصرف، وبعد الزيادة التي نصت عليها، بهدف تحسين مستوى معيشة بعض من فئات الشعب العراقي لسد احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وغلاء الأسعار، وفي هذه المناسبات التي يحتاج الكثير لتحضير كافة احتياجاتهم في الشهر الكريم، وبناء على أهمية الأمر لدى الكثير نوضح خلال السطور التالية الموعد الرسمي للصرف وما هي شروط استحقاق الرواتب.

موعد صرف رواتب المتعاقدين لشهر أبريل 2024

بعد صدور قرار مجلس الوزراء العراقي بزيادة راتب المتعاقدين بمعدل 10 % بنحو 100 ألف دينار، ارتفعت معدلات البحث من العديد من أفراد الشعب العراقي عن موعد صرف رواتب المتعاقدين لشهر أبريل 2024، لذلك نشرت الحكومة العراقية أنه من المقرر يتم صرف الرواتب بصورة دورية خلال أول يوم من كل شهر ميلادي، ومن المفترض أن يتم شهر أبريل أول يوم من الشهر نفسه والذي يوافق يوم الإثنين 1/4/2024,22 رمضان 1445، ويستغرق مدة الصرف حتى يوم 8 أبريل 2024.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتعاقدين في العراق لشهر أبريل 2024

حتى يستطيع المستفيدون من الاستعلام عن الرواتب المتعاقدين، يمكن لهم اتباع الخطوات التالية: