سيارة فاخرة وجوائز قيمة.. إليكم كيفية الاشتراك في مسابقة رمضان 2024 من “الدايل” في السعودية

تعلن شركة الدايل الرائدة في مجال صناعة العطور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مسابقة فيصل الدايل 2024 برعاية وإشراف الغرفة التجارية في الرياض، تثير هذه المسابقة اهتمام العديد من المواطنين في المملكة نظراً للجوائز الفاخرة والقيمة التي سيحصل عليها الفائزون، ومن بين الجوائز المهمة المعلن عنها ستقدم شركة الدايل سيارة فاخرة للفائز الأول في هذه المسابقة، وفي هذا المقال سنتناول لمحة عن شركة فصيل الدايل والجوائز التي تقدمها وكيفية الاشتراك في المسابقة، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن شركة فيصل الدايل

تأسست شركة فيصل الدايل في عام 1979، وتعتبر واحدة من أبرز وأقدم الشركات السعودية، حيث تتمتع بمكانة ريادية في صناعة العطور منذ تأسيسها وحتى تسليم المنتجات للعملاء، تنظم الشركة سنوياً العديد من الفعاليات والمسابقات للمواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

كيفية التقديم في مسابقة فيصل الدايل

تقدم مسابقة فيصل الدايل مجموعة واسعة من الهدايا الراقية والفاخرة، تشمل منتجاتها الخاصة في مجال العطور وغيرها، مما يوفر فرصة مثيرة للمشاركين للاستمتاع بتجربة فريدة والفوز بجوائز قيمة، إذا كنت ترغب في المشاركة في مسابقة فيصل الدايل واختبار حظك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة فيصل الدايل للعطور

أدخل اسمك الثلاثي في الحقول المناسبة بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع

قم بإدخال رقم هاتفك في الحقل المناسب

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في المسابقة وتأكد من صحته

حدد جنسيتك ومكان إقامتك في المملكة العربية السعودية

قم بالإجابة على السؤال المطروح في المسابقة وانقر على زر الإرسال

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التسجيل في المسابقة من خلال القيام بعملية الشراء من متاجر عطور فيصل الدايل المتواجدة في المملكة العربية السعودية، أو عبر الشراء عبر الإنترنت، وتقدم الشركة عدة وسائل للتواصل بما في ذلك البريد الإلكتروني الموجود على الموقع الرسمي لشركة فيصل الدايل.

ما هي جوائز مسابقة فيصل الدايل 2024؟

تقدم مسابقة فيصل الدايل جوائز مغرية وفاخرة للفائزين خلال شهر رمضان المبارك، إذا كنت تحلم بالفوز بإحدى هذه الجوائز القيمة، فإليك نظرة على بعض الجوائز التي يمكنك الحصول عليها: