معلومات تردد قناة إكسترا نيوز الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة إكسترا نيوز الجديد على النايل سات، وهي قناة فضائية عربية مصرية تقدم تغطية شاملة لجميع الأخبار المحلية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أهم الأخبار العربية والعالمية بشفافية ومصداقية، كما تقدم القناة تغطية خاصة وحصرية للأحداث الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة إكسترا نيوز وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن إكسترا نيوز ومحتواها

إكسترا نيوز هي قناة إخبارية مصرية تابعة لشبكة CBC الفضائية، التي تضم قنوات متنوعة مثل CBC وCBC سفرة وCBC دراما، تتخصص القناة في تقديم البرامج الإخبارية سواء كانت محلية أو عالمية، وفي متابعة أهم الأحداث التي تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربي.

تعد قناة إكسترا نيوز واحدة من القنوات الإخبارية البارزة، ويعزى نجاحها إلى التميز في تقديم أهم الأحداث المحلية والعالمية، فقد حققت نسبة مشاهدة عالية منذ بداية بثها على الفضائيات، مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة للمشاهدين، وتتميز القناة بفريق متميز من الإعلاميين الذين يظهرون على شاشتها، ومراسلي القناة المنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذين يسعون جاهدين لنقل جميع الأخبار والأحداث على الفور بكل شفافية وحيادية.

تردد قناة إكسترا نيوز على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Extra News” في العام الحالي، ولكن يمكن مشاهدة قناة إكسترا نيوز عبر التردد التالي:

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي “V”

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: عادية

ويمكن العثور على قناة إكسترا نيوز في قائمة القنوات تحت اسم “Extra News”.