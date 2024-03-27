“انسي الشراء من بره” طريقة عمل كحك العيد في البيت بأبسط المكونات وطعم أحلى من الجاهز

طريقة عمل الكحك في البيت، مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم وترقب استقبال عيد الفطر لعام 2024، خلال هذه الأوقات تولي العديد من العائلات اهتمامًا بإعداد كحك العيد بأنفسهم داخل بيوتهم، حيث يتعاون أفرادها من جميع الفئات العمرية لعجن العجين وتزيينه وخبزه في الفرن، وذلك امتدادًا لتقاليد استمرت في اتباعه العائلات لعدة أعوام، وبالتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد، نقدم في هذا التقرير وصفة تحضير كحك العيد في البيت.

طريقة عمل كحك العيد في البيت

تتنوع وصفات إعداد الكحك، حيث توجد العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن اللجوء إليها لصنعه بالمنزل، لكن توجد بعض الأساليب الرئيسية التي تستخدمها معظم النساء في تحضير الكحك الناعم بالمكونات التالية:

تحضير 2 ملعقة كبيرة من السمسم.

تحضير 2 ونصف كوب من السمن البلدي.

تحضير 8 أكواب من الدقيق الأبيض.

تحضير ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

تحضير ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

تحضير رشة صغيرة من الملح.

تحضير كوب سكر بودرة ناعم.

مكونات الحشو حسب الرغبة.

تحضير كوب لبن دافئ.

تحضير ملعقة من السكر.

طريقة عمل الكحك الناعم

تحضير الكحك الناعم يتطلب خطوات بسيطة وممتعة يجب الالتزام بكافتها للحصول على أفضل النتائج: