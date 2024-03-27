كحك العيد على الطريقة المصرية بطعم ورائحة زمان

ترتبط الأعياد والمناسبات في مصر بأنواع من المخبوزات مثل كحك العيد والبسكويت، وتحرص كل الأسر على تقديم الكحك والبسكويت في صباح يوم العيد كفطور خفيف، كما أن إعداده في المنزل بمشاركة الأهل والجيران من أهم مظاهر العيد التي تحرص عليها كثير من البيوت المصرية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كحك العيد بطعم ورائحة زمان.

مكونات عمل كحك العيد

يتكون الكحك من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو دقيق (8 أكواب بمج الشاي).

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

نصف كيلو سمن.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

كوب ماء دافئ أو حليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كحك العيد الدائب بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتذويب ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقتين كبار من السكر البودرة في ربع كوب ماء دافئ ونغطيها حتى تنشط الخميرة.

نقوم بنخل كيلو من الدقيق في إناء واسع ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم المحمص مع التقليب الجيد. نعاير نصف كيلو من السمن ونضعه على النار حتى يسخن ثم نأخذ ملعقة من السمن ونضيفها على الدقيق إذا حدث فوران دل ذلك على أن حرارة السمن مضبوطة. نضيف كل كمية السمن على الدقيق ونقلب بملعقة كبيرة حتى يتمزج السمن مع الدقيق، ونتركه حتى تهدأ الحرارة لأن الدقيق في هذه الخطوة يكون ساخن جدًا. عندما تهدأ الحرارة نفرك الدقيق باليد حتى نتخلص من أي تكتلات ثم نضيف خليط الخميرة وكوب من الماء الدافئ ونقلب المكونات باليد بدون مبالغة في العجن. نكور قطعة من العجين لو كانت ناعمة وطرية بدون تشققات يكون قوامها مضبوط، أما إذا تشققت نضيف ملعقتين من الماء على العجينة.

طريقة تشكيل كحك العيد

نغطي العجينة لمدة عشر دقائق حتى تصبح جاهزة للتشكيل، ثم نشكلها باستخدام قوالب الكحك في صواني غير مدهونة، ثم نترك صواني الكحك تختمر لمدة ربع ساعة في أيام الحر أو نصف ساعة في أيام الشتاء، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق والنار من أسفل فقط، ثم نرفعه على الرف الأعلى لمدة خمس دقائق، تستغرق مدة الخبز حوالي من 15 إلى 20 دقيقة على حسب نوع الفرن، ثم نقوم بإخراج الكحك من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم يزين بالسكر البودرة ويقدم بألف صحة وعافية.