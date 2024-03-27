“أهلاً أهلاً بالعيد” اسعار كحك العيد 2024 العبد (سادة وبالمكسرات) واسعار البسكويت والبتيفور

أسعار كحك العيد 2024 العبد، يعتبر شراء كحك العيد في مصر إحدى التقاليد الجذابة التي تزدهر مع اقتراب عيد الفطر، وتتوزع اهتمامات الأفراد فيما يتعلق بالكحك بين فئتان، الفئة الأولى تميل إلى تحضير الكحك بنفسها في المنزل، في حين تتجه الفئة الثانية نحو شرائه من متاجر مخصصة لذلك، ومن الملاحظ أن الأسعار قد تزداد بوضوح مع اقتراب موعد العيد بسبب الإقبال الكبير من المستهلكين خلال هذه الفترة.

أسعار كحك العيد 2024 العبد

يشتهر حلواني العبد بكونه من الوجهات المفضلة لدى العديد من الناس سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، ولذلك يتساءل الجميع عن أسعار كحك العيد 2024 العبد ويرجع ذلك إلى المستوى الرفيع لجودة منتجاته وأسعارها الواقعة ضمن المدى المتوسط، مما يجعله ملائماً لمختلف الأذواق ومتناسباً أيضاً مع ميزانيات العديد من الأسر، وبالنسبة للأسعار فجاءت على النحو الآتي:-

كحك سادة 1/2 كيلو بسعر 120 جنية وسعر الكيلو 230 جنية.

علبة كحك عجمية 1/2 بقيمة 120 جنية وسعر الكيلو 230 جنية.

كحك فسدق 1/2 بمبلغ 170 جنية وسعر 1 كيلو 330 جنية.

كحك ملبن بسعر 120 جنية مصري للنصف كيلو، والكيلو بسعر 230 جنية.

كحك عين جمل نصف كيلو 150 جنية، والكيلو سجل 290 جنية.

أما عن الكحك المشكل فجاء النصف كيلو بسعر 125 جنية، والكيلو 240 جنية.

كحك عين جمل، النصف كيلو بسعر 150 جنية، والكيلو 290 جنية.

بسكويت برتقال نصف كيلو بتكلفة 110 جنية مصري والكيلو 200 جنية.

علبة بسكويت سادة بقيمة 110 جنية للنصف كيلو، والكيلو 200 جنية.

علبة نصف بسكويت بالشوكولاتة بسعر 115 جنية، وسعر 210 للكيلو.

بسكون مشكل نصف كيلو 115 جنية، والكيلو 210.

بيتي فور سادة 130 جنية للنصف كيلو، والكيلو 250 جنية.

بيتي فور بالمكسرات 160 جنية للنصف كيلو، والكيلو 250 جنية.

أسعار علب الكحك في العبد 2024

سجلت أسعار كحك العيد 2024 العبد للعلب السادة والمشكلة، الآتي:-