مسلسل المداح 4 الحلقة 18 اسطورة العودة في رمضان 2024 طلاق رحاب والجن مليكة تعود للانتقام من صابر

مسلسل المداح 4 الحلقة 18 واحدة من الكلمات البحثية الأولى على جوجل ويتجه المؤشر بقوة نحو مسلسل المداح اسطورة العودة الذي تسببت أحداثه في ضجة كبيرة، وحقق المسلسل نجاح كبير وتحاول العديد من القنوات والصحف المختلف بإستضافة حمادة هلال الذي يتصدر اسمه تريند جوجل من بداية عرض مسلسل المداح الجزء الرابع، كما أن أغنية المسلسل حققت أعلى نسب من المشاهدة في الساعات الأولى من عرضها

كما علق الكثير على اغنية لقيناك حابس فنجيناك لابس أنها تعويذة لتحضير الجن لكن نفي النجم حمادة هلال ما يقال وقال أنها مجرد أغنية تشعل الأحداث ولا يوجد بها أي إذاء للجمهور المتابع، نحاج مسلسل المداح العام الجاري جعل الملايين من المتابعين يطلبون موسم 5 من المداح تعلقاً به والاستمتاع بمشاهدته في شهر رمضان، ترقبوا معنا ونتحدث عن أهم تفاصيل مسلسل المداح 4 الحلقة 18.

مسلسل المداح 4 الحلقة 18

منذ انطلاق الموسم الرابع من مسلسل المداح ويواجه صابر صراعات كثيرة مع الجن ويحاول قزج الجن والذي يظهر في شخصية الدكتور سميح لكي يخدع الناس ويدمر أي شخص قريب من صابر، وكان قزح سبباً في خروج الجن موت من البحر عندما استخدم رحاب لكي يحصل على أي قطع تتعلق بصابر، كما أنه سبب في خروج الجن مليكة التي أشغال صابر النار بها في الموسم الثاني وحبسها

لكن حلقة الأمس تفجر العديد من المفاجئات وتظهر مليكة لأول مرة فيشعر صابر بصدمة كبيرة، ومن جهة أخرى يذهب صابر لمقابلة رحاب في منزل أبيها للتحدث معها لكي تعود معه للمنزل لكنها ترفض وتدور بينهم مشاهدة قوية وتقول له أنها ترفع قضية خلع مما يدفع صابر لطلاقها ووقتها تشعر رحاب بالصدمة والندم وتكشف حلقة اليوم تفاصيل جديدة ويسعى صابر للحصول على بداية الخيط للقضاء على قزج ومليكة.

القنوات العارضة مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح يعرض على عدة قنوات تابعة لشبكة mbc فقط وهي الشبكة الوحيدة التي تمتلك حقوق العرض الأول والحصري وتأتي القنوات والمواعيد على النحو التالي:.