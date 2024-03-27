معلومات تردد قناة الصعايدة مديح على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة الصعايدة مديح الجديد على النايل سات، تعتبر هذه القناة المصرية الفضائية من بين القنوات الرائدة في بث المديح الإسلامي الذي يمجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحظى هذا النوع من القنوات بشعبية واسعة في مصر، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الصعايدة مديح وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الصعادية مديح وعن تراث المداحية في مصر

المديح الإسلامي هو جزء من الشعر الأدبي المعروف في مصر، ويركز على مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ هذا النوع من الشعر بشكل كبير في الفترة العباسية والأموية، واستمر في الانتشار عبر العصور الإسلامية المختلفة، يتميز المديح بأسلوبه الرفيع والجميل في التعبير عن الإعجاب بالنبي والثناء على الحكام والخلفاء، وتشكل المداحية جزءاً هاماً من التراث الثقافي المصري، وتضم العديد من المداحين المعروفين مثل النقشبندي، ونصر الدين طوبار، ومحمد الكحلاوي، وياسين التهامي، وأحمد التوني.

قناة الصعايدة مديح هي جزء من مجموعة قنوات الصعايدة الفضائية، وتتميز بتقديم المديح الإسلامي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب مميز يختلف عن القنوات الأخرى، وقد حققت قناة الصعايدة نجاحاً كبيراً في جذب الجماهير عبر عرض المديح.

تردد قناة الصعايدة مديح على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Als3yda Madeeh” في العام الحالي، ولكن يمكن مشاهدة برامج الصعايدة مديح عبر التردد التالي:

التردد: 12562

الاستقطاب: عمودي “V”

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: عادية

ويمكن العثور على قناة الصعايدة مديح قائمة القنوات تحت اسم “Als3yda Madeeh”.