متاح الان.. الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024 من موقع المجالس الطبية المتخصصة

يبحث الكثير من أصحاب الإعاقة وذويهم عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث أتاحته الدولة المصرية بهدف توفير حياة كريمة لهم، وأيضًا لا يمكنهم الحصول على الكارت إلا بعد توقيع الكشف الطبي، كما أوضحت الوزارة أن نتيجة الكشف تظهر خلال فترة تتراوح ما بين عشرة إلى أربعة عشر يوم، كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن البطاقة تُمنح لذوي الإعاقات فقط، وذلك لمساعدتهم في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها لهم القانون، وكذلك أيضًا تم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان كما يحدد كل لون درجة الإعاقة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

أعلنت وزارة الصحة بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، وهذه الخطوات كما يلي:

أولًا قم بالدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة. ثم بعد ذلك قم باختيار قسم أخبارنا. ثم اضغط على كلمة الكشف الطبي. ومن ثم اختر استعلام. وبعد ذلك ادخل الرقم القومي بطريقة صحيحة في الخانة المحددة. وأيضًا قم بالنقر على البحث. ثم بعد ذلط سيظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.



مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يوجد العديد من المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024 لحامليه، و من هذه المميزات ما يلي: