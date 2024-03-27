متاح الان.. الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024 من موقع المجالس الطبية المتخصصة
يبحث الكثير من أصحاب الإعاقة وذويهم عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث أتاحته الدولة المصرية بهدف توفير حياة كريمة لهم، وأيضًا لا يمكنهم الحصول على الكارت إلا بعد توقيع الكشف الطبي، كما أوضحت الوزارة أن نتيجة الكشف تظهر خلال فترة تتراوح ما بين عشرة إلى أربعة عشر يوم، كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن البطاقة تُمنح لذوي الإعاقات فقط، وذلك لمساعدتهم في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها لهم القانون، وكذلك أيضًا تم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان كما يحدد كل لون درجة الإعاقة.
الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024
أعلنت وزارة الصحة بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، وهذه الخطوات كما يلي:
- أولًا قم بالدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة.
- ثم بعد ذلك قم باختيار قسم أخبارنا.
- ثم اضغط على كلمة الكشف الطبي.
- ومن ثم اختر استعلام.
- وبعد ذلك ادخل الرقم القومي بطريقة صحيحة في الخانة المحددة.
- وأيضًا قم بالنقر على البحث.
- ثم بعد ذلط سيظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024
يوجد العديد من المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024 لحامليه، و من هذه المميزات ما يلي:
- يمكن لحامليه الجمع بين معاشين.
- بالإضافة إلى تخفيضات على المواصلات العامة.
- وكذلك أيضًا التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
- كما يمكن الدمج في المدارس والجامعات.
- وكذلك أيضًا الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
- وأيضًا الإعفاء من الضرائب.
- بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على سكن حكومي مناسب.
- وأيضًا يمكن الحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- وكذلك الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
- بالإضافة إلى الإعفاء من المصاريف المدرسية.