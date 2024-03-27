ماسك النشا والخل يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها بيضاء كالحليب يوم العيد

يعتبر ماسك النشا والخل من الماسكات الطبيعية الرائعة التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل رائع، وتمنحها النضارة والحيوية والإشراق، كما يعمل على تنظيف مسام البشرة من العمق ويخلصها من الدهون والبكتيريا المتراكمة داخلها التي تسبب ظهور حب الشباب والبثور السوداء، وطريقة تحضير الماسك بسيطة ولا تتطلب وقت طويل، ومكوناته متوفرة في كل بيت، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والخل السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد قبل العيد.

مكونات عمل ماسك النشا والخل

يتكون الماسك من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والخل بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به الخل مع العسل ونقلبهم جيداً حتى يذوب العسل تماماً. نقوم بإضافة النشا للخليط ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس مع بعض. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ثم نحضر فراشة المكياج ونغمسها في الخليط. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه كله بعيداً عن منطقة العين. يترك الماسك على الوجه لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً ويصبح الوجه مشدود. نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك. يفضل استخدام الماسك مرة واحدة في اليوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض في أسرع قت.

فوائد ماسك النشا والخل للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد مذهلة لصحة البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، ويساعد على تنظيف المسام المفتوحة التي تسبب تراكم الفطريات والدهون، كما يعمل على توحيد لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة التي تسبب غمقان الوجه، ويعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب ويقضي عليها نهائياً.