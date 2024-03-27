“تراجع كبير!” اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27, مارس, 2024 (17 رمضان) في الأسواق المصرية

خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 يظهر الكثير من النساء المهتمات بأمور المنزل اهتمامًا خاصًا ويبحثون بشكل يومي عن اسعار الفراخ البيضاء اليوم الموافق السابع عشر من الشهر الفضيل، وذلك بهدف تحضير وجبات الإفطار بعد الصيام لساعات طويلة، ومن خلال السطور القادمة نوفر لكم معلومات حول الأسعار الجديدة في الأسواق اليوم.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 (17 رمضان) استمرار في التراجع في بورصة الدواجن الرئيسية وفي الأسواق المصرية، حيث سجلت الأسعار الآتي:-

سجلت أسعار الدجاج الأبيض بمبلغ يتراوح ما بين 94 و95 جنيهًا في البورصة، حيث يتم بيعه في السوق بسعر يتراوح من 110 إلى 115 جنيهًا.

تم توثيق سعر كيلو الدجاج البلدي قد بلغ 88 جنية اليوم في المزرعة، وذلك قبل وصوله إلى الأسواق حيث يباع للمستهلكين بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 110 جنية.

تم تسجيل سعر كيلو من دجاج الأمهات البيض حيث بلغ 88 جنيهاً، وذلك قبل أن يصل إلى المستهلكين في الأسواق بمبلغ 94 جنية.

وصلت أسعار الفروج الأحمر والساسو إلى 106 جنيهات مصرية للكيلوجرام في المزارع، لتُباع بمبلغ يتراوح بين 105 و110 جنيهات في الأسواق.

تتفاوت تكلفة كيلو البانيه اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، حيث يتراوح السعر ما بين 200 إلى 240 جنيه مصري حسب المنطقة..

أسعار الكتاكيت اليوم

نعرض لكم قيمة شراء كتكوت أبيض عمر يوم في السوق، كما يمكنكم الاطلاع على قائمة أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي وأحدث الأسعار التي تقدمها الشركات المتخصصة في إنتاج هذه الكتاكيت البيضاء:-