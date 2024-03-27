“قبل العيد؟” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. هانت وتقبض

سادت حالة من النشاط على مواقع الويب لمحركات البحث مؤخراً بخصوص التعرف على موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، فقد قامت هيئة التأمين الاجتماعي بنشر جدول زمني محدد لإيداع هذه المعاشات التي تشهد زيادة بنسبة قدرها 15% للمستفيدين، وذلك بعد أن أصدر فخامة رئيس الدولة توجيهاته برفع قيمة المعاشات في شهر مارس الجاري، وقد أثار هذا التطور التساؤلات بين الناس حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل أيضًا أم ستقتصر على مارس فقط.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 مؤكدةً أن عملية الصرف ستتم في الأيام الأولى للشهر قبيل حلول عيد الفطر السعيد، وقد تستمر عملية الصرف هذه لستة أيام متواصلة، وقد صممت خطة توزيع المعاشات للأشخاص المستحقين وفق الترتيب المحدد التالي:

ستجري عملية توزيع مستحقات المعاشات لشهر أبريل من عام 2024 خلال يومي الأول والثاني من الشهر نفسه، للأفراد الذين تتخطى معاشاتهم الشخصية الألف جنيه.

الأفراد الذين يزيد معاشهم عن الألفي جنيه، سيتم صرف مستحقاتهم في اليوم الثالث والرابع من شهر أبريل.

سيتم توزيع معاشات الشريحة الثالثة، وهم الأشخاص الذين تفوق معاشاتهم الثلاثة آلاف جنيه، في اليوم الخامس والسادس من شهر أبريل.

قيمة الزيادة الجديدة في معاشات أبريل 2024

بعد أن أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن أن الزيادة الجديدة في المعاشات 15% سيتم تطبيقها أيضاً في شهر أبريل فأصبح الجميع يتساءل عن قيمة المعاش بعد تطبيق تلك الزيادة، والتي جاءت على النحو الآتي:-