قفزة من العيار الثقيل.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 في محلات الصاغة بيع وشراء مع بداية التعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 الذي يرغب الكثير من الناس التعرف على أخر التحديثات بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ مع نهاية تعاملات الأمس الثلاثاء 26 مارس في محلات الصاغة والاسواق المحلية، حيث جاء الارتفاع نظراً لارتفاع سعر الدولار عالمياً بنسبة 1%، مازال هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون الوقت المناسب للشراء ويخشى البعض البيع خوفاتً أن تقفز الأسعار مجدداً ويخسرون تلك الفرصة التي ينتظرونها منذ فترة طويلة

عملية البيع والشراء تتوقف دائماً على قيمة سعر جرام الذهب وعندما تكون الأسعار مستقرة لفترة طويلة يقبل الكثير على الشراء دون قلق أو خوف، ويكون الحاجة حسب العرض والطلب، لأن ليس من يقوم بشراء الذهب فقط للزينة وإنما للخزينة وبيعه بعد فترة طويلة لكسب المزيد من المال، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

تعتبر أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء 27-3-2024 نفس أسعار نهاية تعاملات الأمس في المحلات ولم يحدث أي تحديثات جديدة عالمياً ولا محلياً وتأتي الأسعار على النحو التالي

قيمة جرام الذهب اليوم عيار 24 للبيع 3537.1 جنيه ونحو 3480 جنيه للشراء.

كما سجل جرام الذهب عيار 21 للبيع نحو 3095 جنيه و 3045 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 2652.8 جنيه للبيع و سعر الشراء في محلات الصاغة يصل 2610 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 البيع 2069.2 جنيه وسعر الشراء 2035 جنيه.

كما وصل سعر الجنيه الذهب 24760 جنيه للبيع وسجل سعر الشراء 24360 جنيه.

الأسباب التي تؤثر على أسعار الذهب

هناك بعض الأسباب التي تجعل اسعار الذهب محلياً وعالمياً غير مستقرة وابرزها

ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار.

القرارات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي.

رفع قيمة الفائدة.

حيث تسجل أونصة الذهب اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 نحو 2193 دولارًا للبيع ويصل سعر الشراء 2192 دولارًا.