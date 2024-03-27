استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 | | موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً خلال الفترة الأخيرة، حيث يتناولها المستفيدون ويتساءلون عنها باستمرار، حيث ساهمت هذه المبادرة في تقديم العون والمساندة للعديد من فئات مثل المسنين المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من أمراض أو إعاقات والأفراد ذوي القدرات الخاصة والأيتام وغيرهم من الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، وذلك عبر إطلاق الحكومة لمبادرة تكافل وكرامة التي تهدف لتوفير الدعم الكافي لهذه الشرائح، وبالتالي المساهمة في تحسين دخلهم الشهري.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

الاهتمام بخدمة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 يتصدر مناقشات الناس في هذه الفترة، خاصةً وأن الجميع يتساءل ما إن كانت تلك المعاشات سيتم توزيعها قبل دخول عيد الفطر المبارك أم لا، ومن المهم الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت مؤخرًا عن زيادات إضافية 15% على قيمة الرواتب المخصصة للمستفيدين وذلك بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أثار حماس السكان لمعرفة كيفية الاستفسار عن هذه الزيادة، وطريقة الاستعلام هي:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من هنا .

. الضغط على قسم استعلم عن نتيجتك.

قم بملء البيانات المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك الرقم القومي.

النقر على خانة استعلام.

ستظهر لك نافذة تحتوي على تفاصيل تخص طلبك.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت مجموعة من الشروط من أجل التقديم في تكافل وكرامة 2024، وهي تتمثل في:-

ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا كأقصى حد مسموح به.

أن يكون المتقدم لم يستفد من قبل من معاش التأمين، أو أي شكل من أشكال برامج المساعدة.

إلحاق المستندات المطلوبة خلال إجراء التسجيل.

يمتلك المتقدم أبناءً تتراوح أعمارهم بين عامين كحد أدنى وثمانية عشر عامًا كحد أعلى.

يهدف البرنامج كذلك إلى دعم النساء المعيلات، التي لديهن أبناء تجاوزوا الثامنة عشر عامًا.

لا يجب أن يكون المتقدم موظفًا في أي من القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن صرف معاشات تكافل وكرامة يكون في اليوم الخامس عشر 15 من كل شهر ميلادي وفقاً لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 في موعدها دون حدوث تبكير لموعد الصرف.