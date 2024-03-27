“بدون تفكير ثبته على جوالك”إضافة ميزة واتساب جي بي 2024 الجديدة GBWhatsApp واستمتع بآخر التحديثات مجانًا ومضمون 100%

نتيجة لاخر اصدارات تطبيق واتساب، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد مستخدمي هذا التطبيق عن ميزة واتساب جي بي 2024 الجديدة، الذي يعد أحدث الاصدارات المتطورة، حيث يضمن هذا التطبيق مميزات وخصائص عديدة تمكن المستخدمون من حل مشاكل واتساب الرسمي برغم من ان هذا التطبيق هو من أشهر التطبيقات التي ظهرت منذ فترة، لكنه لم يكن بنفس مميزات وخصائص واتساب جي بي الجديد التي يحتاجها المستخدمون، خلال السطور التالية نوضح مميزات وخصائص هذا التطبيق بالتفصيل.

ميزة واتساب جي بي 2024 الجديدة

من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات جوجل من قبل العديد ميزة واتساب جي بي 2024 الجديدة، التي تقعد أبرز إصدارات شركة ميت تحديث وتطوير تطبيق واتس اب الرسمي الاخضر، بالعديد من المميزات المطورة، حيث إن هذا التطبيق يساعد مستخدمي هذا الإصدار الجديد، من خلال بعض المميزات التي نوضحها كما يلي:

يمنح GBWhatsApp Alex المستخدم من إمكانية اخفاء حاله الاتصال حتى لو كنت متصلا.

يمكن GBWhatsApp Alex المستخدم من إمكانية مشاركة الحالات والمقاطع المرئية بدون قيود.

يستطيع GBWhatsApp Alex على مساعدة مستخدمين التطبيق اظهار علامه صح واحد فقط عند استلام الرسائل بدون أن يظهر للطرف الآخر أنه متصلا بشبكة الانترنت.

يتميز GBWhatsApp Alex ومشاركة وارفاق الصور والوسائط بدقة عالية.

ما هي اضافات GBWhatsApp الجديدة 2024؟

يتميز هذا الاصدار بالعديد من الاضافات التي تميز هذا التطبيق عن تطبيق واتس اب الرسمي الاخضر، بالاضافة الى انه يقوم باصلاح بعض الاضافات الاخرى كما يلي:

اخفاء علامات الرسائل المحاولة.

إمكانية قفل تطبيق واتس اب بالاصدار الجديد بالعديد من الخصائص رمز Pin، النمط، البصمة.

منع حذف واستعادة الرسائل بعد وصولها.

امكانية اخفاء اخر ظهور عن الطرف الآخر بهذا الاصدار.

يتميز هذا الاصدار بالإضافه الجديده وضع الطيران الذي يمكن المستخدم من عدم الاتصال بالانترنت.

يمكن المستخدم من عدم حذف حالات جهات اتصالك، حتى وان تم حذفها من من الطرف الاخر.

اضافة الوضع الليلي.

طريقة تثبيت GBWhatsApp دون فقدان المحادثات؟

يمكن تثبيت تطبيق واتساب جي بي بكل سهولة ودون فقدان المحادثات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

بدون إلغاء تثبيت الإصدار السابق، قم بتنزيل GBWhatsApp.

بعد ذلك قم بالتوجه الى ابلكيشن مدير الملفات في هاتفك، ثم مجلد التنزيلات، تجد ملف التحديث التي قمت بتنزيله.

قم بتثبيته بالضغط على أيقونة الموافقة، ثم قم بالضغط على أيقونة فتح، واستمتع مميزات هذا الاصدار الجديد دون أن تفقد محادثاتك.

في بعض الأحيان يواجه العديد من مستخدمي التطبيقات مشكلة في عملية تنزيل بعض من التطبيقات، لعدم القدرة على إيجاد موقع يوفر روابط مباشرة للتنزيل GBWhatsApp، لذلك نوضح خلال موقعنا الاخباري البديل الرابط الرسمي تنزيل برنامج GBWhatsApp من هنا.