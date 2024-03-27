تبكير صرف معاشات ابريل 2024 ورواتب الموظفين “حقيقة أم لا” قبل عيد الفطر المبارك

تطرق عدد متزايد من المواطنين المصريين إلى استخدام محركات البحث الإلكترونية ومنصات التواصل للتعرف على مدى صحة الأنباء، التي تتحدث عن تبكير صرف معاشات ابريل 2024 والرواتب الخاصة بالموظفين، حيث انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد تلك الشائعات وأصبح الجميع في حيرة من أمره، ونوضح لكم بالتفصيل حقيقة التبكير فتابعوا معنا.

تبكير صرف معاشات ابريل 2024

وضحت وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة تبكير صرف معاشات ابريل 2024 مشيرة إلى أنه كافة الأخبار المنتشرة في الوقت الحالي عارية تماماً من الصحة، وأكدت أن صرف المعاشات للمستفيدين لشهر أبريل 2024 القادم ستكون في الموعد المحدد لها والذي من المقرر أن يبدأ مع بداية الشهر، حيث سيستمر الصرف بداية من يوم 1 أبريل 2024 وحتى يوم 6 أبريل 2024 في الأماكن المحددة للصرف.

وكذلك أعلنت وزارة المالية عن أن مواعيد صرف رواتب الموظفين كما هي حتى هذه اللحظة ولا يوجد أي قرار بتبكير موعد الصرف لموظفي القطاع الحكومي، حيث سيبدأ الصرف في المواعيد المحددة والتي تبدأ في يوم 21 أبريل 2024، على أن تصرف الرواتب أيضاً بالزيادة الجديدة المحددة في شهر مارس.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

يمكن الاستفسار عن معاشات ابريل 2024 بالزيادة الجديدة 2024 من خلال مجموعة خطوات بسيطة وضحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهي تتمثل في الآتي:-

الانتقال إلى موقع التأمينات الاجتماعية الرئيسية من هنا .

. أدخل الرقم القومي تبعها كلمة السر الشخصية.

النقر على أيقونة قيمة المعاش.

بعد ذلك احرص على تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني.

اضغط على حساب قيمة المعاش.

في غضون لحظات قليلة سترى أمامك لائحة تضم نتائج جميع تفاصيل المعاش المتعلقة بشهر أبريل.

اماكن صرف معاشات أبريل 2024

يستطيع المستفيدون من المعاشات التقاعدية استلام رواتبهم لشهر أبريل من العام 2024، من المؤسسات المدرجة أدناه: