بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. زيادة المعاشات شهر ابريل 15% وهذا هو موعد الصرف بالزيادة الجديدة

زيادة معاشات شهر أبريل 2024، بعدما شهدت الفترة الأخيرة زيادة في التقاعد والأجور مع بداية شهر أبريل 2024، باتوا يتساءلون حول ما إذا كانت هناك زيادات أجريت أخرى تطرأ في الشهر ذاته أم لا، ومن هذا المنطلق سنبين القرارات الجديدة التي أوردتها المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي عن هذه القضية والزيادات التي من المقرر أن تستحق لأكثر من 11 مليون مواطن سيجنون فائدتها.

زيادة معاشات شهر أبريل 2024

شهدت الفترة الماضية الإعلان عن زيادة المعاشات شهر ابريل 2024 بنسبة 15% وذلك بعد قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراعاة للظروف الحالية وللمساعدة على ظروف الحياة، وكانت هذه الزيادة قد تم تطبيقها بشكل رسمي بداية من شهر مارس 2024 ويستمر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، لتصبح قيمة المعاشات كالآتي:-

سوف يشهد مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستلمون مرتباً قدره 1300 جنيه، ارتفاعًا في دخلهم حتى يُصبحوا يتقاضون 1495 جنيهًا بعد التعديل الأخير.

بالنسبة لأولئك الذين يتقاضون راتبًا يزيد عن 1500 جنيه، فبعد التعديل الأخير في الأجور، ترتفع القيمة الدنيا للراتب إلى 1725 جنيهًا.

ومن كانوا يتقاضون راتب 2000 جنية سيكون بعد الزيادة الجديدة 2300 جنية.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

يسعى الكثيرون للإلمام بتفصيلات دخلهم الشهري أو ما يتقاضونه من معاش تقاعدي، وفي هذا الصدد قدمت الهيئة الوطنية المختصة بالتأمين الاجتماعي وسيلة ميسرة وواضحة تمكنكم من الاطلاع على تلك التفاصيل، لا يتطلب الأمر منكم إلا اتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الانترنت.

على الانترنت. إدخال المعلومات الضرورية لإجراء عملية الدخول.

اختيار أيقونة صاحب معاش.

تأكد من تدوين البيانات بشكل صحيح.

الضغط على زر عرض التفاصيل.

في حال وجود زيادة سوف يظهر لك.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

بعد توضيح حقيقة زيادة معاشات شهر أبريل 2024 وأن الزيادة مستمرة للصرف في هذا الشهر نتطرق إلى موعد صرف مستحقات الشهر القادم، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف منذ اليوم الأول في شهر أبريل 2024 ويستمر لمدة أسبوع وذلك في مكاتب البريد المصري وماكينات الصرافة الآلية وكذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي.