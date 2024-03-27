تعرف على أسعار السلع الغذائية في بنده السعودية

تقدم بنده السعودية عروض وتخفيضات هائلة على جميع أنواع السلع الغذائية حتى توفر لجميع المواطنين السعوديين كل ما يلزمهم في شهر رمضان المبارك، وهي سلع ذات جودة عالية تم تخزينها بشكل صحي لضمان السلامة للمواطنين، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على عروض بنده السعودية على أنواع السلع الغذائية.

أسعار الأرز من بنده السعودية

سوف نتعرف على أسعار الأرز التي طرحتها Panda السعودية وهي كما يلي:-

أرز بسمتي أصلي صافي ٣ كيلو سعره ٣٠.٢٥ ريال سعودي.

أرز كالزوز ٢ كيلو يأتي بسعر ٢٠.٢٥ ريال سعودي.

أما أرز كرنل بسمتي أبيض ٥ كيلو يأتي بسعر ٥٢.٩٥ ريال سعودي.

أرز تايلاندي أبيض معطر ٥ كيلو يأتي بسعر ٤٦.٥٠ ر س.

أرز بسمتي سيلا ٥ كيلو يأتي بسعر ٤٨.٢٥ ر س.

أما أرز بسمتي أصلي نقي ٥ كيلو يأتي بسعر ٦٣.٩٥ ريال.

عروض Panda السعودية على أنواع الزيت والسمن

سوف نتعرف على أسعار السمنة والزيت وهي كما يلي:-

زيت ذرة نقي ٧٥٠ مل يأتي بسعر ١٨.٠٠ ر س. زيت دوار الشمس نقي ١٠٠٪ يأتي بسعر ٢.٩٥ ريال سعودي. أما زيت نباتي للقلي ١.٥ لتر يأتي بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي. زيت زيتون بكر ممتاز ٥٠٠ ملئ يأتي بسعر ٣٢.٩٥ ريال، بدلاً من ٣٧.٩٥ ريال سعودي. سمن زبدة صافي ٨٠٠ جرام تأتي بسعر ٣٢.٩٥ ريال بدلاً من ٥٦.٩٥ ريال. سمن زبدة نقي ١.٦ كيلو جرام السعر ١١١.٥٠ ريال سعودي.

أسعار المكرونة

سوف نتعرف على سعر أنواع المكرونة والشعيرية التي طرحتها بنده السعودية وهي كما يلي:-

مكرونة قودي ٢٥٠ جرام تأتي بسعر ٦.٠٠ ريال.

مكرونة شعيرية من القمح الصلب ٢٥٠ جرام تأتي بسعر ٧.٥٠ ر س.

كانيلوني سميد القمح ٢٥٠ جرام تأتي بسعر ١٢.٧٥ ر س.

قودي سباغيتي٤٥٠ جرام يأتي بسعر ٦.٠٠ ر س.

دينتي دي كافالو مكرونة من القمح الصلب ١٠٠٪ وزن ٥٠٠ جرام يأتي بسعر ٧.٥٠ ريال سعودي.

مكرونة كونشبجلي من القمح الصلب ٥٠٠ جرام تأتي بسعر ٧.٥٠ ريال سعودي.

أسعار اللحوم والدواجن

صدور طري دجاج سيارا ٢ كيلو تأتي بسعر ٥٧.٩٥ ريال سعودي، أما شواية دجاج مجمد ١٠×١ كيلو تأتي بسعر ١٩٨.٠٠ ر س، لحم خروف مفروم ٤٠٠ جرام يأتي بسعر ٣.٥ ر س، نقانق بقري ١٢حبة وزن ٤٥٤ جرام تأتي بسعر ٢٢.٢٥ ريال سعودي، أما صدور الدجاج فيليه مبرد ٤٥٠ جرام تأتي بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي، وكفتة الدجاج حلال ٣٠٠ جرام تأتي بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي، ويوجد جامبو هوت دوج ٤٠٠ جرام بسعر ٥.٩٥ ريال سعودي، وسعر الدجاج المفروم ٤٠٠ جرام ٥.٩٥ ريال سعودي، كما يوجد أورق السمبوسة سويتر ٥٠٠ جرام مصنوعة من قمح عالي الجوده لمذاق مثالي بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي.