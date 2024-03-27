فطائر الجبنة اللذيذة بعجينة العشر دقائق يلا نجهزها لسحور

فطائر الجبنة من أجمل المخبوزات التي تقدم على وجبة السحور في رمضان، وهي تتميز بقوامها الهش لأنها تصنع من عجينة العشر دقائق الهشة، التي تعطي لها قوام خفيف جداً، كما نجد بعض الأمهات يفضلون عمل هذا النوع من المعجنات لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم خاصة أثناء الصيام فهي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الجبنة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزيت.

كوب من الحليب الدافئ.

الحشو

ربع كيلو من الجبنة الفيتا.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والملح، والخميرة، والسكر ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الزيت والحليب للخليط ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل. نغطي العجين ويترك لمدة 10 دقائق بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على عجينة هشة وخفيفة. نقوم بتشكيل العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح. بعد ذلك نقوم بفرد كرات العجين على شكل دوائر سميكة الحجم ونتركها حتى ترتاح. بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو نحضر طبق ونضع به الجبنة ونقوم بهرسها جيداً، ثم نقوم بإضافة البيض والبقدونس المفروم للخليط ونقلب باستمرار حتى تختلط المكونات مع بعضها تماماً.

طريقة تجهيز فطائر الجبنة اللذيذة

نقوم بتوزيع الحشو على دوائر العجين ونغلقها جيداً من الأطراف حتى لا يتسرب الحشو منها اثناء التسوية، بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها الفطائر ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق، بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر ويصبح لون الفطائر ذهبي جميل.