خبر بمليون جنيه يافرحة المصريين.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة تصل 15%

تتزايد عملية البحث الآن حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 لأنها من أهم الموضوعات التي ينشغل بها أصحاب المعاشات وهي الشغل الشاغل في الوقت الراهن، وينتظر أصحاب المعاشات الحصول على المبالغ المالية بالزيادة الجديدة وفقاً للتصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء، تعتبر معاشات شهر أبريل من أهم الشهور لأن الصرف يأتي قبل حلول العيد ويكون الوقت المناسب كي يستعد المواطنين لاستقبال العيد ولديهم المال الذي يحصلون منه على ما يريدون

ويعتبر شهر أبريل هو الشهر الثاني الذي يحصل فيها المعاشات على زيادة جديدة والتي وصل عدد المستفيدين منها نحو 11 مليون مواطن وفقاً للاحصائيات الأخيرة التي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية، واليوم عبر موقعنا نستعرض لحضراتكم موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

أعلنت التأمينات الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة عن الموعد الرسمي لبدء إضافة مستحقات معاشات شهر أبريل المقبل 2024 لكي تتم عملية الصرف في موعدها دون أي تأجيل بالزيادة المقدرة والتي تصل 15%، وحسب التصريحات أن الصرف ينطلق صباح يوم الإثنين الموافق 1 من إبريل وحتى يوم السبت الموافق 6 من أبريل 2024، وسوف تتم عمليات الصرف من عدة أماكن لتسير الأمور على المواطنين والتقليل من الزحام، الصرف عن طريق البريد المصري وماكينات الصراف الآلي ATM البنك الأهلي، أو من خلال فروع شركات الاتصالات محفظة الكاش اورنج اتصالات وفودافون وwe أو من خلال التطبيقات السريعة فوري ومصاري وخدماتي ومن خلال البنوك الزراعية.

رابط الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية