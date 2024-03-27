الابيض بكام.. مفاجئة في سعر الارز اليوم الأربعاء 2024/3/27 في جميع الأسواق والمحلات التجاربة

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الارز اليوم، وذلك لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم إقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تشهد بعض أسعار السلع تراجعًا، وفيما يلي نتعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 27 مارس 2024،وذلك بحسب آخر تحديث لبوابة مجلس الوزراء.

سعر الارز اليوم

يشهد سعر الارز اليوم، استقرارًا في الأسعار بالسوق المصري، و هناك بعض التوقعات بتراجعها لوجود كميات كبيرة في الأسواق، بالإضافة إلى أن مصر تنتج نحو ستة ملايين طن من الشعير، وذلك يكفي الاستهلاك المحلي بالكامل.

ومن ثم يصل سعر الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة، حيث يبدأ من 26 جنيهًا إلى 27.5 جنيهًا للكيلو في المضارب، ومن ثم يصل للمستهلك بسعر 30 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

كما سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ الحبة العريضة ما يقرب من 29 جنيهًا إلى 31 جنيهًا للكيلو، ومن ثم يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 31 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

كما تختلف أسعار الأرز المعبأ طبقًا للشركة المنتجة والذي يتراوح ما بين 31 جنيهًا إلى 40 أو 45 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز السائب

يصل سعر كيلو الأرز السائب ما بين 29 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، وهذا النوع هو كثير التداول بين فئات الشعب، ويعد أفضل أنواع الأرز.

سعر الارز الشعير

أوضح مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات له أن هناك تراجعًا جديدًا في أسعار الأرز اليوم، حيث يسجل سعر الطن نحو 17700 جنيه للطن عريض الحبة، وذلك مقارنة بالإسبوع الماضي حيث كان يبلغ سعر الطن 18200 جنيه.

كما أضاف أيضًا أن سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة هبط بشكل طفيف، حيث يسجل نحو 16700 ألفًا جنيهًا للطن، مقارنة بالإسبوع الماضي حيث وصل نحو 17700 جنيه.

كما أشار إلى أن سعر الأرز الأبيض مستقر فى الأسواق، ليتراوح سعر الطن ما بين 27 و30 ألف جنيه للتجار، كما يختلف السعر وفقًا للنوع عريض أو رفيع الحبة، وأيضًا حسب جودة ونسبة الكسر والمضرب.

كما بلغ إجمالي إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، ومن ثم يصل الاستهلاك سنويًّا نحو 3.2 مليون.