واتساب تصدم العالم بهذا الخطأ.. WhatsApp تحذير عاجل من هذا الخطر في الإعدادات

واتساب هو من أشهر تطيق المراسلة الرقمية ويعتمد عليه ملايين المستخدمين حول العالم، فضلاً عن أن التطبيق كشف مؤخرًا عن سر خطير يهدد سرية محادثات مستخدمين، وهو ما أكد عليه خبراء من وجود خطر في الإعدادات يجب تجنبه وتفادية لكي يتم حماية الخصوصية، وهي تتمثل في أن الواتساب يوفر تشفير النهاية إلى النهاية بشكل دائم ومستمر دون الحاجه إلى إعداد أي شيء، وهو أمر مختلف عن التليجرام.

ميزة في تليجرام غير متوفرة في الواتساب

وأكدوا بأن يتم تشفير النهاية إلى النهاية في تطبيق التليجرام فقط، ويكون ذلك بتعيينه يدويًا للمحادثات مع شخص أخر، مما تسم هذه المميزة بالمحادثة السرية أو الأمنة، مما يتم تقديم مثل هذه الطريقة لتفعيل الأمان في المحادثات الجماعية أو المجموعات، ولذا فإن البرامج الأمنية المتمثلة في “كاسبرسكي” بأمان تليجرام يعد أقل أمانًا مما يعتقده الكثيرون، حيث إن تطبيق تيليغرام لا يقوم بإستخدما تلقائي للتشفير النهاية إلى النهاية.

كشف ميزة محادثة الأمان

وكشفت الشركة المتخصصة في الحماية لمجلة فوربس أن المستخدمون لا يعلمون بمحادثة الأمان، ووفقًا لشبكة نيتس فيلت الألمانية بأن هناك توجيها في الإتحاد الأوروبي تفرض على تطبيق الواتساب أن يكون تفاعليًا مع تطبيق المراسلة المعنية، فضلاً عن أن خبراء الأمنيين يعبرون عن شكوكهم تلك في قدرة المبرمجي بتخطي مثل هذه المشكلة سريعة، كما أن المستخدمين كذلك لا يعلمون بميزة ” Secure Chat”، بشكل مستوفي.