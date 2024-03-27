نزلها عندك.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وشوف القط والفأر بيعملوا ايه

يسعى العديد من الأطفال وأولياء الأمور حول معرفة الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناه توم وجيري للصغار، تعتبر هذه القناه واحدة من افضل القنوات التي تعمل علي جذب انتباه الأطفال وذلك من خلال بث الكثير من المشاهد الترفيهية الممتعة بالنسبة لعقول الأطفال، تهدف إلي جذب انتباه الصغار من خلال تقديم المحتوي عبر صورة واضحة، وصوت نقي، عبر تلك الموضوع سنوضح لكم كيفية تنزيل قناه توم وجيري علي شاشات التلفاز ومشاهدتها في أي وقت انتظرنا.

تردد توم وجيري عبر النايل سات

معامل استقطاب قناه توم وجيري: أفقي.

مؤشر ترميز القناه: 27500.

تردد القناة: 12149.

مؤشر تصويب خطأ القناه: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناه توم وجيري علي العربسات

رمز تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11315.

رمز الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

نبذة عن قناه توم وجيري

تعد من القنوات الممتعة بالنسبة للعديد من الأطفال حول الدول العربية.

تسعي دائما للتطور ومواكبة العصور من خلال بث مشاهد جذابة وصوت وصور واضحة وألوان مبهجة تجذب الأطفال.

تشغل اعلي نسب مشاهدة من قبل الأطفال.

يستطيع الجميع تحميلها علي شاشات التلفاز والاستماع إليها في أي وقت متي يشاء دون الذهاب إلي مواقع التواصل الإلكترونية.

كما يتيح للجميع تنزيلها دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

كيفية تحميل قناه توم وجيري علي شاشات التلفاز