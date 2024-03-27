استعد.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 بالخطوات عبر موقع مديرية الشؤون الاجتماعية

يسعى آلاف المواطنين لسرعة حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 من أجل استخراج بطاقة وطنية بشكل إلكتروني، أو تعديل البيانات الشخصية والعائلية التي صدر بها بعض الأخطاء، هناك قائمة انتظار كبير سبق لها حجز البطاقة الوطنية ولذلك عمنلية البحث خلال هذه الفترة لن تتوقف للحظة واحدة

حيث يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في إنهاء بعض المعاملات الحكومية بسبب الأخطاء الواضحة في البطاقة الوطنية وهذا ما يسبب لهم المتابع وتأجيل بعض المهام التي يريدونها لحين الحصول على موعد تعديل البيانات وخاصةً بأن هذه المشكلة يتعرض لها الكثير ويكون هناك ضغط كبير على مديرية الشؤون الاجتماعية لأنها عملية تتم بشكل دقيقة، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال والتعرف على خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024

عملية حجز البطاقة الوطنية تتم بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية:.

أولاًُ عليكم تسجيل الدخول على موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة. إضافة كود التحقق ثم التالي. ثم النقر على حفظ استمارة البطاقة الوطنية الموحدة. ثم تسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة. رقم الجوال. الضغط على إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

لقد قامت مديرية الشؤون الاجتماعية العراقية بالكشف عن الضوابط الأساسية لمن يرغب في حجز واستخراج البطاقة الوطنية الموحدة والتي تأتي على النحو التالي:.