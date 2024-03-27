خصم مذهل 2100 ريال على هاتف سامسونج جالكسي اس 22 ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية

تقدم لنا شركة سامسونج الهاتف الذكي سامسونج جالكسي اس 22 ألترا ليكون الجوال الأول الذي يحمل مزايا كثيرة تجعله من أفضل الهواتف الرائدة التي حققت نجاح كبير بالأسواق، حيث يأتي بكاميرات ممتازة وهو المعتاد من شركة سامسونج وقد تم تطوير السوفت وير بشكل كبير لتحسين تجربة التصوير الليلي، أما عن البطارية فهي تأتي بحجم كبير وتستمر في العمل مدة كبيرة، كما يحتوي على شاشة عملاقة بدقة ممتازة تمنحنا مشاهدة ممتعة أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 22 ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 22 ألترا

سوف نتعرف على سعر Samsung Galaxy S22 Ultra بالتقسيط وهو كما يلي:-

سعر الهاتف بعد الخصم 2781.74 ريال سعودي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة. أما سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ 4607.82 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري للهاتف 144 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع إمكان للتمويل. كما يوجد ضمان للهاتف لمدة 24 شهر، ويوجد خصم رائع يصل إلى 2100 ريال سعودي. الجوال يأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية تأتي بسعة 12 جيجا بايت.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

سوف نتعرف على مواصفات الهاتف الجبارة وهي كما يلي:-

الهاتف يأتي بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim, ويدعم خاصية الـ NFC، ويوجد داخله قلم الـ S Pen الخاص بسامسونج.

كما يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G، ويدعم خاصية مقاومة الماء والغبار بشهادة معتمدة من الـ IP68 حتى متر ونصف تحت الماء.

تم تصميم الهاتف من خامات عالية الجودة وتأتي بظهر من الزجاج محمي بغوريلا فيكتس بلس مع إطار من معدن الألومنيوم.

أما عن شاشة الهاتف فهي ممتازة وتأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة مع منحنيات بسيطة بالأطراف وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X، بمساحة 6.8 إنش.

سطوع الشاشة عالي 1200 شمعة ويصل إلى 1750 كحد أقصى تحت ضوء الشمس المباشر.

أما البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج الأحداث، أما منفذ USB فيأتي من نوع الـ Type C الأحدث.

كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة الوجه ويأتي مدمج بالشاشة ويعمل عن طريق الموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic.

يحتوي الهاتف على الميكروفون الثانوي الخاصة بعزل الضجيج والضوضاء أثناء الاستخدام.

مواصفات كاميرات سامسونج جالكسي اس 22 ألترا

يمتلك الهاتف كاميرات رائعة وجميلة وثابتة، الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي رباعية الأولي بدقة 108 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وهي خاصة بعمل الزوم الحقيقي حتى 10X ويصل إلي 100X ديجيتال، أما الثالثة فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل وهي خاصة بعمل الزوم الحقيقي حتى 3X، والرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بتصوير الفيديوهات بأقصى ثبات ممكن مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.