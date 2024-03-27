مواعيد عرض مسلسل خالد نور ووالده نور خالد في رمضان 2024 بطولة كريم محمود عبدالعزيز

مواعيد عرض مسلسل خالد نور ووالده نور خالد الذي زاد البحث عنه الساعات الأخيرة على جوجل وفيس بوك رغبةً في المتابعة، لأن هناك الكثير من الأشخاص تبقى الأعمال الكوميدي هي المفضلة بالنسبة لهم ويستمتعون بمشاهدتها دون ملل، قدم كريم محمود عبد العزيز الكثير من الأعمال بين الدراما والسينما ونجح في ما يقدمه، مما يحظى على إعجاب الملايين من الناس لأن شخصية فكاهية ومحبب من الجمهور والوسط الفني لأنه يرث خفة الدم من والده الراحل محمود عبد العزيز

لقد تم الترويج لمسلسل خالد نور ووالده نور خالد قبل عدة أيام من حلول شهر رمضان وهو ضمن أعمال النصف الثاني من شهر رمضان والتي تتكون حلقاته من 15 حلقة، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على مواعيد عرض مسلسل خالد نور ووالده نور خالد.

مواعيد عرض مسلسل خالد نور ووالده نور خالد

انطلق العرض الأول من مسلسل خالد نور ووالده نور خالد منذ يومين فقط وانطلق عرض الحلقة الأولى الاثنين الموافق 25 من مارس الجاري ومازال هناك الكثير من الاشخاص يريدون معرفة موعد عرض المسلسل والقنوات العارضة ، يدخل مسلسل خالد نور ضمن سباق المنافسة الرمضاني مع عدة أعمال تم انطلاقها أيام في النصف الثاني من شهر رمضان ومنها مسلسل 2024 ومسلسل كوبرا وعدة أعمال يتم عرضها على نفس قناة عرض المسلسل وعلى بعض القنوات الفضائية

يعرض المسلسل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً على قناة mbc مصر 2، وهو مسلسل كوميدي من الدرجة الأولى حول أب وابنه في نفس العمر بسبب فجوة زمنية وتتوالى الأحداث الكوميديا والمواقف الطريفة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد