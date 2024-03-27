إنخفاض هائل مع ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم  بمستهل تعاملات الأربعاء 27 مارس 2024 

شهدت أسواق الذهب في مصر تباين في أسعارها بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب المتجددة بشكل يومي، تراجعت أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات الأولى من التداولات، وذلك نتيجة لارتفاع الدولار في السوق المحلية، إلا أن تداولات الذهب حدثت في نطاق ضيق نسبيا، حيث يترقب المستثمرون مزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأميركي المعروفة باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجع في المعاملات الفورية، حيث انخفضت بنسبة 0.1% لتصل إلى 2176.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضا مماثلا بنسبة 0.1% لتبلغ 2175.20 دولار للأونصة، وفي السياق نفسه، زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يعني زيادة تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأسعار الآتية:

جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 3520 جنيه. جرام الذهب عيار 22: سجل نحو 3226 جنيه. جرام الذهب عيار 21: سجل نحو 3080 جنيه. جرام الذهب عيار 18: سجل نحو 2640 جنيه. جرام الذهب عيار 14: سجل نحو 2053 جنيه. الجنيه الذهب: سجل نحو 24640 جنيه.

بهذا، نرى أن تحركات أسعار الذهب والدولار تظل تحت المجهر، مما يعكس التقلبات الطفيفة في الأسواق العالمية، يظل من المهم مراقبة هذه التغيرات لفهم تأثيرها على الاقتصادات والأسواق المحلية والعالمية، والتحضير لأي تأثير قد يكون لها على القرارات الاقتصادية الشخصية.