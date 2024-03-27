ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

شهدت تعاملات البنوك في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك مقارنة بسعره في بداية التعاملات في الصباح، بدأت الأسعار تتباين في مختلف البنوك، حيث سجل الدولار أعلى سعر له في بعض البنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما سجل أقل سعر له في بنك البركة، هذا الارتفاع يأتي في سياق تذبذبات الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية، ويعكس تحركات الطلب والعرض على العملات الأجنبية في السوق المصرية.

اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

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