الإسكان تطلق شقق سكنية.. فرصتك لامتلاك شقة الأحلام بمقدم 25 ألف جنيه في المدن الجديدة

وزارة الإسكان المصرية تطلق برنامج مسكن، مبادرة مبتكرة توفر وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه فقط، هذه الفرصة الذهبية تأتي كجزء من جهود الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة وتقليل العبء المالي المتمثل في الإيجارات المرتفعة.

الإسكان تطلق شقق سكنية بمقدم 25 ألف جنية

في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق توفير السكن الميسر، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن خطتها لإطلاق وحدات سكنية في مناطق جديدة تشمل رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة، ضمن برنامج مسكن، يأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة للوفاء بتعهداتها بتوفير مساكن بأسعار مقبولة تناسب مختلف شرائح المجتمع، مع قيمة حجز تبلغ 25 ألف جنيه، يتوقع أن يلقى الطرح إقبال كبير، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني للعديد من الأسر المصرية.

خطوات التقديم لشقق برنامج مسكن

لكل من يبحث عن فرصة لامتلاك وحدة سكنية ضمن برنامج مسكن، إليكم الخطوات الضرورية لإتمام عملية التقديم بنجاح:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج مسكن. ملء البيانات المطلوبة بدقة تشمل الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات. إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي. اختيار الدور المفضل للسكن (أرضي، متكرر، أو أخير). تأكيد الرغبة في التقدم بالنقر على الأيقونة المحددة. دفع جدية الحجز ومصاريف الكراسة عبر بنك التعمير والإسكان باستخدام كود الحجز.

شروط التقديم على برنامج مسكن

يعتبر برنامج مسكن فرصة حقيقية للمواطنين المصريين لتحقيق الاستقرار السكني، ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، توضع بعض الشروط التي يجب على المتقدمين تحقيقها: