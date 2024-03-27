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“تقلبات مفاجئة في سوق الصرف”.. سعر الريال السعودي اليوم
في ظل تغيرات سوق الصرف الحادة، شهد سعر الريال السعودي تحول مفاجئ اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس 2024، مما أثار اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصا الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة أو العمل في المملكة العربية السعودية، السعر الجديد للريال يأتي كمفاجأة للكثيرين، وخاصة بالنسبة للعمالة المصرية المقيمة أو المخططة للسفر إلى الأراضي السعودية، في هذا التقرير، نقدم لكم تحليل شامل لأحدث التحولات في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي، ونلقي نظرة على تأثير هذه التغيرات على السوق المصري.
تقلبات أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
شهدت السوق المصرية تفاوت ملحوظ في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق.
- في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الشراء 12.30 جنيه، وسعر البيع 12.67 جنيه.
- أما في البنك الأهلي المصري، فقد تم تسجيل سعر شراء يعادل 12.62 جنيه وسعر بيع 12.65 جنيه.
- في حين قدم البنك الأهلي الكويتي سعر شراء بقيمة 12.67 جنيه وسعر بيع 12.69 جنيه.
- البنك التجاري الدولي CIB قدر سعر الريال بـ 12.56 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.
- بينما سجل بنك البركة الإسلامي سعر شراء 12.35 جنيه وسعر بيع 12.76 جنيه، مما يشير إلى وجود تباين في الأسعار بين مختلف البنوك.
- في بنك مصر، أحد أبرز البنوك الحكومية، بلغ سعر الريال 12.36 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع، ما يؤكد على الدور البارز لهذا البنك في السوق.
- من ناحية أخرى، قدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء بـ12.29 جنيه وسعر بيع بـ12.64 جنيه، مما يعكس التنوع في الأسعار بين البنوك المختلفة.
- بنك الإمارات دبي الوطني سجل سعر شراء بقيمة 12.58 جنيه وسعر بيع 12.68 جنيه.
- بينما عرض بنك قطر الوطني سعر شراء 12.49 جنيه وسعر بيع 12.65 جنيه، مما يبرز التنافسية والتفاوت في الأسعار بين البنوك المختلفة في السوق المصرية.