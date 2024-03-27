تسهيلات جديدة في عملية التسجيل للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024

في خطوة تعكس التزام العراق بتحديث وتطوير خدماته العامة، أعلنت وزارة الداخلية عن تبسيط إجراءات التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، هذه التسهيلات، التي تتضمن إجراءات محدثة للاستعلام والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، في هذا المقال، نقدم لكم دليل شامل يغطي جميع الجوانب اللازمة لإتمام عملية التسجيل والحصول على البطاقة الوطنية، وفقا لأحدث التحديثات المقدمة من وزارة الداخلية.

إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا في العراق

في ضوء توجه الحكومة العراقية نحو تحسين تجربة المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، تم توفير آلية مبسطة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا لعام 2024.

زيارة الموقع الرسمي المخصص لتسجيل البطاقة الوطنية الموحدة. النقر على خيار الحجز الإلكتروني المتاح على الصفحة الرئيسية. اختيار استمارة الحجز وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. إدخال رقم الهاتف للتأكيد والتواصل. مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها. تأكيد الحجز وطباعة إثبات الحجز لاستخدامه لاحقًا.

التحقق من حجز الهوية الوطنية في العراق

مع التطورات الرقمية الحديثة، أصبحت عملية الاستفسار والتحقق من حالة حجز الهوية الوطنية في العراق لعام 2024 عملية سهلة ومباشرة، إليك الخطوات الواجب اتباعها لإجراء هذا الاستفسار بكل سهولة: