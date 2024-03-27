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 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.. حقق حلمك وألحق أشترك  وانتهز فرصة الفوز بجائزة قدرها 100,000 دولار و2 كيلو ذهب في رمضان

 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في كل الدول

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ ساعة واحدة
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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.. حقق حلمك وألحق أشترك  وانتهز فرصة الفوز بجائزة قدرها 100,000 دولار و2 كيلو ذهب في رمضان

تعود مسابقة الحلم، التي يتابعها الملايين عبر الوطن العربي ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا على قناة MBC، لتقدم فرصة لا تعوض لتحقيق الأحلام، هذه المسابقة، المعروفة بمصداقيتها العالية، تقدم للفائزين جوائز قيمة تصل إلى 100,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى 2 كيلو من الذهب، لذلك سنتعرف عن كيفية الاشتراك فيمسابقة الحلم ومعرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، وضمان فرصتكم في الفوز بالجائزة الكبرى وتحقيق أحلامكم في هذا الشهر الكريم.

 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في كل الدول

تعود مسابقة الحلم مع موسم جديد، وهي واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي التي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، تتيح هذه المسابقة فرصة الفوز بجوائز قيمة تصل إلى 100,000 دولار أمريكي و2 كيلو من الذهب، مما يجعلها الفرصة المثالية لتحقيق أحلامك.

الدولةالرقم
مصر95458 / 95450
سوريا1555
تونس85819
الكويت4141
الأردن98880
العراق2266
الإمارات العربية المتحدة5544
المملكة العربية السعودية858888
لبنان1111
اليمن2622
الجزائر8801
المغرب8881

جوائز  مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم لعام 2024 تأتي بمفاجآتها المذهلة والجوائز القيمة التي تتجاوز كل التوقعات، مع جائزة رئيسية تبلغ مليوني دولار أمريكي، تعد هذه المسابقة بمنح فرصة ذهبية للمشتركين لتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى الجائزة الضخمة، هناك مجموعة متنوعة من الجوائز الأخرى التي تمنح المشتركين فرص أكبر للفوز:

  • جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 5000 دولار.
  • مكافأة نقدية شهرية قدرها 100,000 دولار.
  • مكافأة مالية سنوية قدرها مليون دولار أمريكي.
  • سيارة فاخرة.
  • منزل أنيق.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024

  1. تحقق من رقم الاشتراك المخصص لبلدك والمتوفر في إعلانات المسابقة.
  2. استخدم هاتفك المحمول لإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، إلى الرقم المخصص لبلدك.
  3. تابع المسابقة وكن جاهز للإجابة على الأسئلة التي قد تطرح عليك خلال فترة المسابقة.
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صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ ساعة واحدة
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