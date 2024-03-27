ما هي مستندات التقديم على شقق الإسكان//رابط حجز وحدة سكنيه من سكن لكل المصريين 3

مستندات التقديم على شقق الإسكان يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، كما بحثوا أيضًا عن موعد الحجز المخصص لمحدودي الدخل وطريقة التقديم وما هي الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي وكذلك شروط الحصول على الشقق وكم المقدم الخاص بها والمساحات المتاحة وكافة هذه التفاصيل سوف نتعرف عليها فيما يلي.

مستندات التقديم على شقق الإسكان

هناك أوراق ضرورية التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي يجب تقديمها للراغبين في حجز الوحدات وهي كالآتي:

يجب شراء كراسة الشروط كما يجب إرفاق الوصل الخاص بسداد المقدم الموجود بنهاية كراسة الشروط.

يجب تقديم صورة من إثبات الحالة الاجتماعية وذلك للمطلقات والأرامل، كما يجب تقديم ما يفيد عدد أفراد الأسرة مع مستند رسمي يوضح كافة مصادر الدخل أما في حالة المراة المطلقة يجب تقديم مستند يفيد بالنفقة التي التي تحصل عليها.

في حالة أصحاب المعاشات يتم تقديم مستند من التأمينات الاجتماعية يوضح كافة التفاصيل.

يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

مستندات التقديم على شقق الإسكان للعاملين بالقطاع الخاص

يمكن للعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالعمل الحر أو التجاري حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وتقديم المستندات الآتية:

يتم تقديم مفردات مرتب للمتقدمين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي كما يتم تقديم شهادة دخل صادرة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

أيضًا يتم تقديم شهادة صافي الدخل وذلك للمتقدمين من أصحاب الأعمال الحرة وأيضًا يتم إصدارها من مكتب معتمد المحاسب القانوني.

المستندات المطلوبة للمتزوج لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

إذا كان المتقدم متزوج يجب تقديم الآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوجة، أيضًا يتم تقديم صورة من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

إذا كانت المرأة متزوجة يتم تقديم مفردات مرتب الزوجة أو شهادة الدخل ويتم تقديم ما يفيد أنها لا تعمل.

يجب تقديم إيصال مرافق وذلك بتاريخ حديث إما يكون كهرباء أو مياه أو غاز وذلك لمحل السكن الخاص بالمتقدم في الوقت الحالي.

شروط حجز وتقديم وحدات الإسكان الاجتماعي

هناك عدة شروط حتى يتمكن الأشخاص من الحجز والتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي وهي تتلخص في الآتي: