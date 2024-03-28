خطوات فتح حساب جاري بعائد يومي من البنك الأهلي المصري .. فلوسك في أمان وبتزيد

حساب جاري بعائد يومي من البنك الأهلي مخصص للأفراد أو الشركات وذلك بعائد يومي حتى 13%، حيث أنه مؤخرًا قام البنك الأهلي المصري بالإعلان عن طرح حساب لديه فهو حساب يومي جاري مخصص للأفراد والشركات يتم إصداره مجانًا وذلك بعائد يومي يصل حتى نسبة 13% سنويًا.

حساب جاري بعائد يومي من البنك الأهلي

وصلت قيمة الحد الأدنى الخاصة بفتح الحساب وذلك الاحتساب العائد بقيمة 500 ألف جنيه والحساب يكون بالعملة المصرية وهي الجنيه المصري فقط ويتم صرف العائد على الحساب ويضاف إليه بشكل يومي، أما بالنسبة لأسعار العائد فهي تختلف حسب شرائح الرصيد كالآتي:

يكون العائد من مبلغ 500 ألف جنيه وحتى مبلغ 2 مليون جنيه بنسبة 5%.

أما في حالة كان المبلغ أكثر من 2 مليون جنيه وحتى مبلغ 5 مليون جنيه يكون العائد 7%.

في حالة كان المبلغ أكثر من 5 مليون جنيه وحتى مبلغ 10 مليون جنيه يكون العائد 12%.

كذلك إذا كان العائد أكثر من مبلغ 10 مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه يكون العائد 12.50%.

أيضًا إذا كان العائد أكثر من مبلغ 20 مليون جنيه يكون 13%.

مزايا الحساب الجاري بعائد يومي من البنك الأهلي

هناك العديد من المزايا لفتح حساب جاري بعائد يومي مقدم من البنك الأهلي وهي كالآتي:

لا يحتاج الحساب إلى مصاريف شهرية في حاله نزول الرصيد عن الحد الأدنى الخاص بفتح الحساب.

يتم فتح الحساب مجانًا.

فتح الحساب يتيح إمكانية استخراج دفتر الشيكات وكذلك إصدار بطاقة مخصصة للخصم المباشر.

بالإضافة إلى إتاحة فتح حساب مشترك أو الاشتراك في الكشف الإلكتروني الخاص بالحساب عبر خدمة الأهالي نت أو عبر الأهلي موبايل المخصص للأفراد وذلك للاطلاع على كشف الحساب بشكل إلكتروني بفضل هذه الخدمة.

المصاريف الإدارية لفتح حساب جاري بعائد يومي من البنك الأهلي

المصاريف الإدارية الخاصة بالحساب فهي 400 جنيه تدفع بشكل سنوي مع إمكانية خصم مبلغ 100 جنيه كل ثلاثة أشهر وتكون المصاريف الخاصة في كشف الحساب الورقي هي 75 جنيه.

ومن الممكن أن يتم فتح الحساب عبر أي من فروع في البنك الأهلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي وكذلك عبر استخدام خدمة الأهالي نت أو عبر خدمة الأهلي موبايل.

كيف يتم احتساب العائد اليومي

أتاح البنك الأهلي المصري فتح حسابات جارية بعائد مرتفع من بينها حساب بعائد يومي حتى 17% سنويًا وهو مخصص للشركات أو الأفراد ويسمى أيضًا حساب البنك الأهلي اليومي وبإمكان العملاء حساب قيمة الفائدة اليومية من خلال قسمة سعر الفائدة الذي يصدر بشكل سنوي كاملاً على عدد أيام السنة.