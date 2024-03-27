سجل واستفيد بسرعة.. رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 والشروط الخاصة بالتقديم

تعتبر المكرمة الملكية واحدة من أشهر المساعدات المالية التي يقدمها الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستفيد من تلك المكرمة الأسر الأكثر احتياجاً وهذا لتخفيف عبء مصاعب الحياة عليهم، وجاءت تلك المكرمة خلال شهر رمضان وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ويزداد البحص بشكل كبير من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل عن رابط التسجيل والخطوات الصحيحة للتسجيل وشروط التقديم أيضاً وهذا منا نستعرضه عليكم في هذا المقال فتابعونا.

رابط التسجيل في المكرمة الأردنية 2024

سعت المملكة الارنية الهاشمية على توفير مساعدة كبيرة لهم في شهر رمضان والتي تنطلق تحت مسمى المكرمة الملكية، وتلك المكرمة هي جزء من جهود المملكة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وتوفير الإعانات لهم، ويتم التسجيل في المكرمة من خلال بعض الخطوات وهي كالتالي:

يتم التوجه المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ صندوق المعونة الوطنية الأردنية.

الضغط على أيقونة الدعم النقدي الموحد.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة المكرمة الملكية.

على الفور يتم تدوين كل البيانات المطلوبة في الحقل المخصص لها مع التأكد من صحتها.

يتم إرفاق كل المستندات المطلوبة.

الضغط على كلمة تسجيل.

الشروط المطلوبة للحصول على المكرمة الملكية

قبل التقديم للحصول على المكرمة الملكية لابد من التأكد من استكمال الشروط التي تم تحديدها في الشخص المتقدم وتلك الشروط تتمثل في التالي: