ماهي شروط استبدال عداد الكهرباء القديم 2024 بعداد إليكتروني بكارت شحن

شروط استبدال عداد الكهرباء القديم يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط استبدال عداد الكهرباء القديم، حيث انه توجد إجراءات وشروط لابد من القيام بها، في حالة قام المواطن بتغيير العداد القديم بعداد جديد عداد الكارت، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أهم هذه الخطوات.

شروط استبدال عداد الكهرباء القديم

توجد مجموعة من الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في استبدال العداد القديم بغيره جديد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المستندات والتي تتمثل في الآتي :

أولا تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

توفير صورة للعقار من الخارج.

تقديم عقد ملكية للوحدة السكنية أو عقد المنشأة التجارية.

توفير صورة لإيصال الممارسة الأخير.

إجراءات تغيير عداد الكهرباء بعداد جديد

توجد مجموعة من الإجراءات التي يتم القيام بها عند الرغبة في تغيير العداد القديم، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :