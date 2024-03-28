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ماهي شروط استبدال عداد الكهرباء القديم 2024 بعداد إليكتروني بكارت شحن
شروط استبدال عداد الكهرباء القديم يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط استبدال عداد الكهرباء القديم، حيث انه توجد إجراءات وشروط لابد من القيام بها، في حالة قام المواطن بتغيير العداد القديم بعداد جديد عداد الكارت، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أهم هذه الخطوات.
شروط استبدال عداد الكهرباء القديم
توجد مجموعة من الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في استبدال العداد القديم بغيره جديد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المستندات والتي تتمثل في الآتي :
- أولا تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- توفير صورة للعقار من الخارج.
- تقديم عقد ملكية للوحدة السكنية أو عقد المنشأة التجارية.
- توفير صورة لإيصال الممارسة الأخير.
إجراءات تغيير عداد الكهرباء بعداد جديد
توجد مجموعة من الإجراءات التي يتم القيام بها عند الرغبة في تغيير العداد القديم، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :
- أولا يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسومًا خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.
- بعد ذلك يجب معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد.
- يقوم المشترك أو المواطن بتقديم طلب تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.
- القيام بإجراءات تصفية الحساب وتسوية، وذلك في حالة كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، على أن يتم ذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
- بعد ذلك يتم فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المُشترك.
- وفي الخطوة التالية تكون “حصر المديونية”، والتي تكون عبارة عن تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
- القيام بتحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.
- وفي النهاية شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه، وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.