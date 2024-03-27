“ابحث عن اسمك” الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل العراقية لعموم المحافظات

من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثيرون في كافة محافظات العراق وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي هي سماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، فالجميع ينتظرها بفارغ الصبر بعد تأخرها بشكل كبير مما أدى إلى قلق وإزعاج المستفيدين منها، والسبب وراء تأخرها هو استقبال وزارة العمل العراقية عدد كبير من طلبات المواطنين للحصول على الدعم الاجتماعي، وتقوم الوزارة حالياً بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط التي حددتها في الراغبين الحصول على الدعم، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الشأن فتابعونا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لكل المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة، وهذا من خلال بعض الخطوات التالي تتمثل في التالي:

يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل العراقية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الدفعة والوجبة السابعة.

الضغط على كلمة استعلام.

على الفور ستظهر كل اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويتاح تحميلها على الجوال بملف PDF.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الدعم الناجحة في العراق والتي توفر الدعم للفقراء والمحتاجين وغيرهم من الفئات التي تحتاج للمساعدة، ومن أجل الحصول على هذا الدعم لابد من توافر بعض الشروط الخاصة به والتي تم تحديدها من قبل وزارة العمل العراقية، وتلك الشروط تتمثل في التالي: