مصر تخسر بطولة العاصمة الإدارية أمام كرواتيا… مودريتش وزملائه يفوزون برباعية مقابل هدفين بمباراة مصر وكرواتيا

انتهت مباراة منتخب مصر وكرواتيا بفوز المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2 في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، حيث أقيمت المباراة على إستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ما يقرب من 90 ألف مشجع خلف منتخب مصر.

هدف مبكر لمصر أمام كرواتيا

حيث افتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة السادسة من اللقاء، وتعادل نيكولا فلاسيتش لصالح كرواتيا في الدقيقة 21، ويشهد الشوط الأول سيطرة للفريق الضيف دون إحراز أهداف لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني مصر وكرواتيا وتفوق واضح للضيوف وتسجيل ربع دستة أهداف

في الشوط الثاني، تمكن منتخب كرواتيا من تسجيل ثلاثة أهداف عبر برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 57، ثم أضاف أندريج كراماريتش هدفا في الدقيقة 77، وسجل ماير الهدف الرابع للمنتخب الكرواتي، وقبل نهاية قلص محمد عبد المنعم الفارق بإحرازه للهدف الثاني للفراعنة.

يعتبر هذا اللقاء هو التجربة الثانية لحسام حسن كمدرب لمنتخب مصر، حيث فاز منتخب مصر في المباراة الودية الأولى على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف وخسر في هذه المباراة أمام منتخب كرواتيا.

تفاصيل تغيرات منتخب مصر وكرواتيا

وقد قرر حسام حسن إشراك أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأهلي بدلا من أكرم توفيق في بداية الشوط الثاني، كما شارك مصطفى شلبي ومحمد الشامي ومحمد شريف وأحمد عاطف في المباراة