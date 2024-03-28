لو بجد يبقى الفلوس كتير//حقيقة صرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر 2024+قيمة المكافأة المتوقعة لبعض الجهات الحكومية

حقيقة صرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر زادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن حقيقة صرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما تداولت العديد من الأخبار حول صرف مكافأة للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة هذا الأمر، وقيمة المكافأة وموعد صرفها .

حقيقة صرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر

كشفت مصادر حكومية أنه من المتوقع أن يتم صرف مكافأة مالية، وذلك بمناسبة عيد الفطر 2024، على أن تكون لعدد من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بمختلف درجات الموظفين، والتي سوف تعلن عنها كل جهة عبر الصفحات الرسمية لها، كما أكدت هذه المصادر أن قيمة المكافأة، بحسب اللائحة الداخلية والموارد المالية لكل جهة من الجهات الحكومية.

قيمة مكافأة عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن تكون منحة عيد الفطر المبارك 2024، بنسب مختلفة من جهة لأخرى وذلك بحسب الموارد المالية لكل جهة، وبذلك يكون الحد الأدنى لها 500 جنيه، كما أن الحد الأقصى يكون بمثابة مرتب شهر في كثير من الجهات، وبذلك تصل إلى حوالي 10% من إجمالي الجهات والمصالح الحكومية، والتي من المقرر أن يتم صرف المكافأة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجات العيد.

ومن المعروف أن الدولة دائما تقوم بصرف مكافآت مالية قبل شهر رمضان المبارك، وقبل العيد الفطر، وذلك من أجل مساعدة الموظفين على قضاء احتياجاتهم وشراء مستلزمات العيد، وذلك تخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.