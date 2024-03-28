الرغيف بجنيه ونص|.. سعر العيش المدعم بعد زيادة البنزين 2024+أسعار البنزين اليومين دول

سعر العيش المدعم بعد زيادة البنزين يرغب الكثير من المواطنين عن سعر العيش المدعم بعد زيادة البنزين، حيث أن زيادة المواد البترولية التي حدثت خلال الأيام، والتي جاءت بسبب التغيرات المالية العالمية، والتي حدثت جراء الحروب والأزمات التي شهدتها البلاد، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم سعر العيش المدعم.

سعر العيش المدعم بعد زيادة البنزين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بالسولار أو الغاز، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كم سيكون سعر العيش المدعم

وأعلن وزير التموين عن سعر العيش المدعم بعد زيادة البنزين، عبر بيان له نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المواطن سوف يحصل على رغيف الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر «5 قروش فقط»، حيث أن الدولة سوف تتحمل فارق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

اسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 2024

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع سعر البنزين والسولار، وجاء ذلك يوم الجمعة 22 مارس 2024، حيث تم رفع أسعار البنزين جنيهًا، وجاءت أسعار البنزين بعد الزيادة كالآتي :