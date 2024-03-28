يا حظك يا هنااك .. موعد شقق سكن لكل المصريين الطرح الجديد 2024+شروط الحصول على وحدة سكنية جديدة

موعد شقق سكن لكل المصريين الطرح الجديد من أكثر الموضوعات التي زاد التساؤل عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين في مصر، حيث قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بالإعلان لمحدودي الدخل بخصوص شقق الإسكان لجميع المصريين في مدينة السويس، حيث قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتفقد موقف تنفيذ “2064 وحدة سكنية” في مدينة السويس، وذلك كمرحلة عاجلة في التنفيذ، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشقق الإسكان.

موعد شقق سكن لكل المصريين الطرح الجديد

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار يقوم بمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بواحدات المبادرة الرئاسية وهي “سكن لكل المصريين”، وذلك في مدن السويس الجديد والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديد وبني سويف الجديد، وقام وزير الإسكان بالتشديد على الالتزام بالمستوى الجديد الخاص بمعدلات تنفيذ الوحدات للمبادرة الرئاسية والمتابعة الدورية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، والقيام بمواصلة الجولات التفقدية في مواقع العمل، والقيام بتنسيق المواقع، والعمل على مراعاة استكمال المشروعات ب “المواصفات الفنية” المطلوبة.

2064 وحدة سكنية في شقق سكن لكل المصريين

رئيس جهاز مدينة السويس الجديد المهندسة أسماء مخلوف قامت بتفقد أعمال تنفيذ 2064 وحدة سكنية وكان يرافقها مسئولو الجهاز، وتابعت المهندسة أسماء في جولتها أعمال تشطيب الوحدات السكنية، وأعمال مرافق الصرف والمياه، ومنها أيضا محطة “معالجة الصرف الصحي” والطرق وشبكة الإنارة والحضانة ومدرسة التعليم الأساسي والسوق التجارية، وقام رئيس الجهاز بالتأكيد على ضرورة إلتزام كل الشركات المنفذة بمعايير الجودة مع البرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مراعاة أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية.