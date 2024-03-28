الأزمة هتخلص خلاص|سعر كيلو سكر في التموين مع اقتراب صرف الدعم التمويني لشهر إبريل 2024 كام؟ الإجابة

سعر كيلو سكر في التموين من أكثر الموضوعات الهامة التي زاد عنها البحث بشكل مستمر في وقتنا هذا من قبل العديد من المواطنين، حيث المواطنين يتسارعون في شراء السلع الأساسية الغذائية لأننا في شهر رمضان المبارك، لهذا قامت وزارة التموين بإصدار قرارات هامة تخص ذلك الأمر، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بسعر كيلو السكر وأسعار السلع التموينية الأخرى.

سعر كيلو سكر في التموين

قام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بالاعلان بأن يتم صرف السكر المدعم ببطاقات التموين، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد متواجد في البطاقة بسعر 12.60 جنيه، ويتم صرف ستة كيلو سكر مدعم في كل بطاقة وهذا هو العدد المحدد، ويمكن صرف كميات إضافية من السكر المدعم على البطاقات بسعر 27 جنيه وهذا هو سعر الكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة وتكون تتضمن ثلاث أفراد أو أقل، والبطاقات التي تتضمن أربعة أفراد أو أكثر يتم صرف إثنين كيلو سكر، وقام الدكتور علي مصيلحي بالإعلان قائلا “مش هنسمع مشكلة بالسكر قريبا”، وهذا بعد إنتاج السكر من البنجر وأيضا إنتاج السكر من القصب.

أسعار السلع التموينية الغذائية الأساسية

قام الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان بأن يوجد سبعة سلع استراتيجية وهما الأرز والسكر والجبن واللبن والزيت والفول والمكرونة، وتقرر بأن يتم كتابة الأسعار على العبوة ويتم مراجعة هذا بشكل شهري لمدة ثمانية أشهر ابتداءا من تاريخ تطبيق القرار، وإليكم الأسعار كما هو معلن عنها وهي كالآتي: