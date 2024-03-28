تنزيل واتس اب جي بي اخر اصدار ضد الحظر 2024 .. تحديث جي بي الجديد يقدم افضل نسخة النهاردة

تنزيل واتس اب جي بي هو أول تطبيق تم تعديله من تطبيق واتساب الرسمي وأجرى مطوروه العديد من التغييرات على التطبيق، مما منحه ميزات مرغوبة تميزه عن المنافسة وجعله أكثر شعبية بين جميع المستخدمين و تضمنت هذه الميزات القدرة على تغيير السمات وإخفاء المظاهر وتحميل مجموعة متنوعة من الحالات، ونظرًا لأنه يتم تحديثه تلقائيًا، فإن التطبيق مضاد للحظر.

مميزات تنزيل واتس اب جي بي

لمعرفة مميزات تنزيل واتس اب جي بي تابع ما يلي:

بدون تنزيل عداد إحصائيات المجموعة، قم بمعاينة الوسائط

عرض الوسائط دون تنزيل مجموعة عداد الإحصائيات.

من الممكن إخفاء الهوية والتاريخ بعد تكرار رسالتين أو أكثر.

القدرة على تكرار الحالة.

إضافة ملحقات وتطبيقات خارجية لإضافة وظائف إضافية، يمكنك استخدام ملحقات وبرامج خارجية بالإضافة إلى التغييرات التي يمكنك إجراؤها داخل تطبيق واتس اب جي بي نفسه.

طريقة تنزيل واتس اب جي بي

لمعرفة طريقة تنزيل واتس اب جي بي من خلال ما يلي: