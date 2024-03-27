هل أعلنت الوزارة أسعار السلع التموينية في إبريل 2024+ نصيب الفرد في البطاقة التموينية الشهر القادم

أسعار السلع التموينية في إبريل 2024 من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عنها بصورة كبيرة بالأوقات الأخيرة من قبل الكثير من المواطنين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار بيان توضح به حصص تموين الشهر هذا شهر أبريل، ومن المعلن بأن هذا الشهر يتم صرف التموين في أول يوم من أبريل لكل من لديهم بطاقات تموينية، فقد بلغ عددهم إلى 21 مليون مواطن، والهدف من هذه البطاقات الحصول على سلع مدعمه.

أسعار السلع التموينية في إبريل 2024

وزارة التموين قامت بالإعلان عن أسعار السلع التموينية حتى يتم صرفها ببطاقات التموين، وذلك ابتداء من يوم 1 في شهر أبريل 2024، وحتى وقتنا هذا الأسعار التموينية لم يحدث بها أي تغير جديد، وسوف يتم صرفها بنفس الأسعار التي تم صرفها بها في شهر مارس، وإليكم هذه الأسعار مواضحة في بعض النقاط الآتية:

كيلو السكر سعره في بطاقة التموين هو 12.60 جنيه.

كيلو الأرز سعره في بطاقة التموين هو 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت وزنها 800 مللي سعره في بطاقة التموين هو 30 جنيه.

كيلو الدقيق سعره في بطاقة التموين هو 18 جنيه.

كيس مكرونة وزنه 400 جرام سعره في بطاقة التموين هو 6.50 جنيه.

كيلو الفول سعره في بطاقة التموين هو 9 جنيه.

كيلو العدس سعره في بطاقة التموين هو 21 جنيه.

مسحوق الغسيل العادي حجمه 800 جرام سعره في بطاقة التموين هو 16 جنيه.

نصيب الفرد ببطاقة التموين لشهر أبريل

قامت وزارة التموين بتحديد حصص التموين لكل فرد وأسعار السلع في التموين لشهر أبريل، ومن المعلن بأن يتم صرفها في أول يوم بشهر أبريل لكل حاملي بطاقة التموين وعددهم هو 21 مليون مواطن، وتبعا لما حددته وزارة التموين نصيب الفرد في البطاقة سيكون زجاجة زيت وزن 800 مللي ومعه كيلو سكر، والحد الأقصى هو أربعة كيلو سكر وأربعة زجاجات زيت لكل بطاقة.