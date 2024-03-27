مبروك للجميع.. حمل الانpdf اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من الأسر والمواطنين العراقيين، عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة 2024 والتي من المتوقع أن تُعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريباً، وذلك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية المُقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم المواطنين والأسر العراقية، ولمعرفة الأسماء والتفاصيل كاملة حول الموضوع قم بقراءة المقال حتى النهاية، لمعرفة كامل التفاصيل.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة 2024

وكما أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن الإعلان عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة 2024 سيكون قريباً، وهي الوجبة رقم سابعة وسيكون من خلال الموقع الرسمي لها وهو موقع “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”، وذلك بعد أن تلقت أعداد كبيرة من طلبات المواطنين العراقيين للحصول على الدعم الاجتماعي المُقدم من قبلها كذلك أيضًا سيتم نشر اسماء المشمولين للوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024، عبر منصة مظلتي والتي تتبع للوزارة ومن جانبها، قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قيمة الدعم ستقرر بناءً على عدد الأسر، التي تستحق الدعم.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية

ولم تترك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأمر هكذا بل وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الأسر المُتقدمة لقبول طلب دعم الرعاية الاجتماعية وهي:

أن يكون المُتقدم حاصل على الجنسية العراقية. من المقيمين بمدينة العراق. لا يمتلك أى ممتلكات مثل؛ أراضي أو عقارات أو أشياء مماثلة. أن لا يكون لديه أى مشروع تجاري، يحصل منه على دخل. أن يُقدم جميع المستندات المطلوبة عند التسجيل على موقع موقع الوزارة.

وحتى يتأكد المُتقدم بأنه تم قبول طلبه، ووجود اسمه بكشف الأسماء عليه اتباع الآتي: